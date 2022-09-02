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Экс-форвард ЦСКА Витиньо нашёл себе новый клуб

Экс-форвард ЦСКА Витиньо нашёл себе новый клуб
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Бывший бразильский нападающий московского ЦСКА Витиньо перешёл в новую команду.

Бразилец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Бразилец перешёл в новый клуб на три года. Он будет выступать под 27-м номером.

До этого форвард играл в чемпионате Бразилии за «Фламенго». За этот клуб он провёл 181 матч, в которых 24 раза забил гол и 30 раз отметился результативными передачами.

Витиньо защищал цвета ЦСКА с 2013 по 2018 год, сезон-2015/2016 он провёл в аренде в бразильском «Интернасьонале». В составе «армейцев» форвард принял участие в 58 матчах и стал автором 17 забитых мячей. В сезоне-2013/2014 Витиньо вместе с ЦСКА стал чемпионом России.

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