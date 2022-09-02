Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

Сегодня, 2 сентября, в матче 8-го тура Первой лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе местная одноимённая команда встречалась с тульским «Арсеналом». Матч закончился победой подопечных Олега Кононова со счётом 2:0.

На 68-й минуте Кирилл Панченко реализовал 11-метровый удар. На 77-й Максим Кайнов увеличил преимущество и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Арсенала».

«Арсенал» одержал первую победу с 24 июля и набрал в восьми встречах 13 очков. С этим показателем команда Кононова идёт на 4-й позиции. «Уфа» с восемью очками расположилась на 12-й позиции.

В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Уфа» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск». Вероятно, этот матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани.