Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Уфу» в матче Первой лиги
Поделиться
Сегодня, 2 сентября, в матче 8-го тура Первой лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе местная одноимённая команда встречалась с тульским «Арсеналом». Матч закончился победой подопечных Олега Кононова со счётом 2:0.
На 68-й минуте Кирилл Панченко реализовал 11-метровый удар. На 77-й Максим Кайнов увеличил преимущество и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Арсенала».
«Арсенал» одержал первую победу с 24 июля и набрал в восьми встречах 13 очков. С этим показателем команда Кононова идёт на 4-й позиции. «Уфа» с восемью очками расположилась на 12-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Уфа» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск». Вероятно, этот матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:08
Партнерский контент