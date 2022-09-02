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Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Уфу» в матче Первой лиги
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Сегодня, 2 сентября, в матче 8-го тура Первой лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе местная одноимённая команда встречалась с тульским «Арсеналом». Матч закончился победой подопечных Олега Кононова со счётом 2:0.

На 68-й минуте Кирилл Панченко реализовал 11-метровый удар. На 77-й Максим Кайнов увеличил преимущество и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Арсенала».

«Арсенал» одержал первую победу с 24 июля и набрал в восьми встречах 13 очков. С этим показателем команда Кононова идёт на 4-й позиции. «Уфа» с восемью очками расположилась на 12-й позиции.

В следующем туре «Арсенал» сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Уфа» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск». Вероятно, этот матч пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани.

Россия - Мелбет Первая лига. 8-й тур
02 сентября 2022, пятница. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Панченко – 68' (пен)   0:2 Кайнов – 77'
Комментарии
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