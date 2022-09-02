Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда: я глубоко обижен на игроков

Хорхе Вильда, главный тренер женской сборной Испании, отреагировал на новость о том, что футболистки команды просили о его отставке. На пресс-конференции перед матчем квалификации ЧМ-2023 с Венгрией тренер прокомментировал разговор Алексии Путельяс, Ирене Паредес и Патри Гихарро с президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом:
«Я глубоко обижен, потому что мои игроки нарушили правила футбола».
Также тренер дал понять, что чувствует себя «сильнее, чем когда-либо» и хочет сохранить свой пост во главе тренерского штаба сборной Испании.
Капитан команды Ирене Паредес заявила, что информация о заговоре против тренера — утечка, которая не должна была случиться. Футболистка объяснила, что в своём обращении к Рубиалесу они передали переживания всех игроков о кризисе, возникшем внутри команды, а также настаивали на переменах ради прогресса испанской сборной, но не требовали отставки Вильды.
На прошедшем Евро-2022 сборная Испании вылетела на стадии четвертьфинала, уступив Англии со счётом 2:1.
Сегодня сборная Испании проведёт матч предпоследнего тура европейского отбора на чемпионат мира — 2023 со сборной Венгрии, а 6 сентября испанки сыграют с командой Украины. Сборная Испании уже гарантировала себе выход из группы, имея в своём активе 18 очков в шести матчах. Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных пройдёт в июле следующего года в Австралии и Новой Зеландии.
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