Женская сборная Украины обыграла Фарерские острова, Беларусь разгромно уступила Исландии

В предпоследнем туре отборочного турнира чемпионата мира — 2023 сборная Украины обыграла команду Фарерских островов на выезде со счётом 3:0. Надежда Кунина оформила быстрый дубль, Любовь Шматко отличилась в концовке.
Сборная Беларуси потерпела разгромное поражение в Рейкьявике, пропустив шесть голов. Сара-Бьорк Гуннарсдоттир и Дагни Бриньянсдоттир стали авторами дублей, также в составе сборной Исландии отличились Глодис Виггосдоттир и Сельма-Соль Магнусдоттир.
Ранее сборные Украины и Беларуси лишились шансов на выход в плей-офф квалификации ЧМ-2023, обе команды занимают четвёртое место в своих группах.
В других матчах игрового дня сборная Франции разгромила Эстонию 9:0, итальянки забили восемь безответных мячей в ворота Литвы, а сборная Казахстана уступила Словении 0:2.
В заключительном туре квалификации ЧМ-2023, который состоится 6 сентября, сборная Украины встретится с командой Испании, команда Беларуси сыграет со сборной Чехии.
- 2 сентября 2022
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