УЕФА призывает судей жёстче наказывать игроков за симуляции, стычки и давление на арбитров

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала ежегодное послание к арбитрам, которые будут обслуживать матчи еврокубков сезона-2022/2023. В нём говорится о том, что судьи будут обязаны жёстче реагировать на проявления симуляции игроков, массовые стычки и попытки давления на арбитров.

«Мы не хотим видеть такие вещи в игре и полны решимости защитить имидж футбола, и считаем определенные виды поведения на поле и на скамейках запасных неприемлемыми. Когда игрок пытается наказать другого игрока, это несправедливо по отношению к футболу. Это представляет собой нечестное поведение игроков по отношению к своим коллегам – плохой пример неуважительного поведения.

Игроки, которые пытаются обмануть судей с помощью симуляции или чрезмерно реагируют на фолы при лёгком контакте, должны наказываться. Кроме того, арбитры должны применять жёсткие санкции в ситуациях, когда игроки пытаются обмануть судей, чтобы те дали игрокам соперника красные или жёлтые карточки.

На встречах такого уровня есть особые ключевые моменты, меняющие ход матча, которые могут произойти за долю секунды. Для судей крайне важно уметь читать игру и понимать дух матча в таких ситуациях – они должны быть готовы реагировать, принимать решение любым необходимым способом и, самое главное, быть последовательными», — гласит заявление руководителя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.