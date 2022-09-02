УЕФА применил санкции в отношении клубов на € 172 млн. В их числе «ПСЖ», «Милан», «Интер»

Сегодня прошло заседание палаты Органа финансового контроля клубов, по итогам которого было принято решение о введении санкций за нарушение ФФП в отношении восьми европейских клубов. В числе команд находятся «ПСЖ», «Милан», «Интер», «Рома», «Ювентус», «Монако», «Бешикташ» и «Марсель».



Санкции были применены на основе анализа периода с 2018 по 2022 год, из которых 2020-й и 2021-й учитывались как один финансовый год. Всего клубы должны будут выплатить взносы в размере € 172 млн. Из этой суммы 15% (€ 26 млн) будут удержаны из любых доходов команд в полном объёме, в то время как остальная часть (€ 146 млн) зависит от выполнения этими клубами целей урегулирования.



Если команды не смогут выполнить указанные задачи, то «ПСЖ» выплатит УЕФА € 65 млн вместо € 10 млн, «Рома» 35 млн (€ 5 млн), «Интер» € 26 млн (€ 4 млн), «Ювентус» € 23 млн (€ 3,5 млн), «Милан» € 15 млн (€ 2 млн), «Бешикташ» € 4 млн (€ 0,6 млн), «Марсель» € 2 млн (€ 0,3 млн), «Монако» € 2 млн (€ 0,3 млн).

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