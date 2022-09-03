«Реал» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 3 сентября, в матче 4-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Реал» сыграет с «Бетисом». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Реале. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бетис». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.



Мадридский «Реал» набрал девять очков в трёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. «Бетис» (9) — на втором месте. В тройку лидеров также входит «Барселона» (7). Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Мальоркой», а «Бетис» проведёт встречу с «Вильярреалом».