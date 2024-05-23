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Аталанта — Байер 04 Леверкузен. Прямая трансляция
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«Байер» впервые в сезоне пропустил больше двух мячей за матч

«Байер» впервые в сезоне пропустил больше двух мячей за матч
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Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Таким образом, этот матч стал первой игрой для «Байера» в этом сезоне, в которой леверкузенская команда пропустила больше двух мячей.

Кроме того, после этой встречи у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений, которая длилась почти год.

Напомним, «Байер» в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном».

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