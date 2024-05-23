«Байер» впервые в сезоне пропустил больше двух мячей за матч

Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Таким образом, этот матч стал первой игрой для «Байера» в этом сезоне, в которой леверкузенская команда пропустила больше двух мячей.

Кроме того, после этой встречи у подопечных Хаби Алонсо прервалась серия из 51 матча без поражений, которая длилась почти год.

Напомним, «Байер» в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо также могут стать обладателями Кубка Германии, где в финале сыграют с «Кайзерслаутерном».