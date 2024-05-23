«Аталанта» впервые при Гасперини выиграла финальный матч. До этого — три поражения

Завершился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра закончилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Таким образом, Джан Пьеро Гасперини, главный тренер итальянской команды, выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала три бронзы в чемпионате Италии.Также отметим, что именно при Гасперини бергамаски впервые в своей истории выступали на групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.