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«Аталанта» впервые при Гасперини выиграла финальный матч. До этого — три поражения

«Аталанта» впервые при Гасперини выиграла финальный матч. До этого — три поражения
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Завершился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра закончилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Таким образом, Джан Пьеро Гасперини, главный тренер итальянской команды, выиграл свой первый финальный матч во главе «Аталанты». До этого было три поражения — все в финале Кубка Италии.

Напомним, Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала три бронзы в чемпионате Италии.Также отметим, что именно при Гасперини бергамаски впервые в своей истории выступали на групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов УЕФА.

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