Погребняк: очевидно, что Захарян не готов играть за «Челси», но желаю ему доехать до АПЛ

Бывший российский нападающий Павел Погребняк прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» до закрытия трансферного окна в Англии.



«Челси» любит подписывать молодых, а потом отдавать их в аренду. Думаю, с Захаряном было бы так же. Очевидно, что на сегодняшний день Арсен не готов играть за «Челси». Чем привлёк? Скаутинг работает, молодой и перспективный игрок, выделяется в России. Но мы прекрасно понимаем уровень АПЛ, Захаряну нужно ещё много работать, учиться и прогрессировать. Если он ещё хочет доехать до Туманного Альбиона, то ему нужно сосредоточиться на ближайших играх. Желаю ему, чтобы доехал», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.