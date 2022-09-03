«Реал» Мадрид — «Бетис»: Каналес сравнял счёт на 17-й минуте

Сегодня, 3 сентября, мадридский «Реал» проводит первый матч на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». Он пришёлся на игру 4-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 11-й минуте Алаба навешивал с левого фланга к штрафной, Винисиус убежал по центру один на один, оторвавшись от соперника, и технично перебросил вышедшего из ворот Силву! Это первый гол «Реала» «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу» за 5,5 лет, с 12 марта 2017-го! После этого были поражения 0:1 и 0:2, а затем три раза по 0:0.

На 17-й минуте Серхио Каналес сравнял счёт. После ввода мяча из-за боковой на левом фланге Иглесиас сделал скидку в центр штрафной на Каналеса, который быстро обработал мяч и резко пробил низом под Куртуа — голкипер чуть зацепил мяч, но тот всё равно влетел в сетку!

К 4-му туру «Реал» выиграл все три игры чемпионата, набрав девять очков и расположившись на первой строчке турнирной таблицы. «Бетис» также набрал все девять возможных очков.