Тарпищев: с Кыргызстаном надо играть. Россию должны слышать и знать

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном футбольном товарищеском матче между сборными России и Кыргызстана.



«100% надо проводить. Имиджевая составляющая всегда существует. Россию должны слышать, знать. Чем больше играют во всех видах спорта, тем представительство России в них играет нам в плюс. Игрокам не хватает оппонентов, которых они не знают.



Если невозможно сейчас сделать с ведущими командами, то неважно с кем, всё равно надо играть. Новый игрок — новые возможности, мозги по-другому начинают работать. Поэтому это просто необходимо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча между командами России и Кыргызстана может пройти осенью.