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Тарпищев: с Кыргызстаном надо играть. Россию должны слышать и знать

Тарпищев: с Кыргызстаном надо играть. Россию должны слышать и знать
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном футбольном товарищеском матче между сборными России и Кыргызстана.

«100% надо проводить. Имиджевая составляющая всегда существует. Россию должны слышать, знать. Чем больше играют во всех видах спорта, тем представительство России в них играет нам в плюс. Игрокам не хватает оппонентов, которых они не знают.

Если невозможно сейчас сделать с ведущими командами, то неважно с кем, всё равно надо играть. Новый игрок — новые возможности, мозги по-другому начинают работать. Поэтому это просто необходимо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча между командами России и Кыргызстана может пройти осенью.

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