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«Не надо сидеть сложа руки». Радченко — о возможном матче сборных России и Кыргызстана

«Не надо сидеть сложа руки». Радченко — о возможном матче сборных России и Кыргызстана
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Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на возможный товарищеский матч сборной России с командой Кыргызстана.

«Конечно, это нормальная практика провести товарищеский матч, тем более сборной России. В данной ситуации не надо сидеть сложа руки. Надо делать товарищеский матч. Не вижу ничего плохого здесь.

Сборная России должна существовать на всех уровнях: не только главная команда, но и юношеские сборные. Поэтому это нормально», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча между национальными командами может пройти этой осенью. Сборная России отстранена от всех международных матчей на неопределённое время и может проводить лишь товарищеские игры.

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