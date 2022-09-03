«Не надо сидеть сложа руки». Радченко — о возможном матче сборных России и Кыргызстана

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на возможный товарищеский матч сборной России с командой Кыргызстана.

«Конечно, это нормальная практика провести товарищеский матч, тем более сборной России. В данной ситуации не надо сидеть сложа руки. Надо делать товарищеский матч. Не вижу ничего плохого здесь.



Сборная России должна существовать на всех уровнях: не только главная команда, но и юношеские сборные. Поэтому это нормально», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча между национальными командами может пройти этой осенью. Сборная России отстранена от всех международных матчей на неопределённое время и может проводить лишь товарищеские игры.