«Не надо сидеть сложа руки». Радченко — о возможном матче сборных России и Кыргызстана
Поделиться
Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко отреагировал на возможный товарищеский матч сборной России с командой Кыргызстана.
«Конечно, это нормальная практика провести товарищеский матч, тем более сборной России. В данной ситуации не надо сидеть сложа руки. Надо делать товарищеский матч. Не вижу ничего плохого здесь.
Сборная России должна существовать на всех уровнях: не только главная команда, но и юношеские сборные. Поэтому это нормально», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, встреча между национальными командами может пройти этой осенью. Сборная России отстранена от всех международных матчей на неопределённое время и может проводить лишь товарищеские игры.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
19:09
-
19:04
-
18:58
-
18:49
-
18:44
-
18:42
-
18:33
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
17:59
-
17:58
-
17:56
-
17:46
-
17:43
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:18
-
17:11
-
17:01
-
16:58
-
16:48
-
16:27
-
16:25
-
16:07
-
15:49
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:17
-
15:01
-
14:56
Партнерский контент