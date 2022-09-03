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«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью с «Сивасспором», Оздоев провёл весь матч

«Фатих Карагюмрюк» сыграл вничью с «Сивасспором», Оздоев провёл весь матч
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Сегодня, 3 сентября, в матче 5-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Сивасспор» принимал команду Магомеда Оздоева «Фатих Карагюмрюк». Встреча проходила на стадионе «Новый 4 Эйлюл» в Сивасе и завершилась вничью — 0:0.

Российский полузащитник Магомед Оздоев появился на поле с первых минут и провёл на поле весь матч. Согласно данным Whoscored, хавбек не нанёс ни одного удара по воротам соперника, совершил 79 касаний мяча, а его точность передач составила 88,2%.

Таким образом, «Фатих Карагюмрюк», сыгравший четыре матча, набрал четыре очка. В следующем туре команда Андреа Пирло встретится с «Гиресунспором». Завтра, 4 сентября, состоится матч клуба российского нападающего Артёма Дзюбы — соперником «Адана Демирспор» станет «Хатайспор».

Турция - Суперлига. 5-й тур
03 сентября 2022, суббота. 19:15 МСК
Сивасспор
Сивас
Окончен
0 : 0
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Удаления: Чифтчи – 88' / нет
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