Источник: Фернандес из «Волоса» хочет перейти в «Спартак», его не отпускают из-за Абаскаля

Полузащитник греческого «Волоса» Паоло Фернандес хочет стать новым игроком московского «Спартака». Футболист намерен воссоединиться с главным тренером Гильермо Абаскалем, с которым работал в нынешнем клубе. Однако руководство «Волоса» не намерено отпускать своего футболиста в команду тренера, который провёл неудачный отрезок в Греции. Об этом сообщает «РБ Спорт». По сведениям источника, красно-белые также рассматривают кандидатуры других игроков.

24-летний Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.

7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик: