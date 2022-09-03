Источник: Фернандес из «Волоса» хочет перейти в «Спартак», его не отпускают из-за Абаскаля

Полузащитник греческого «Волоса» Паоло Фернандес хочет стать новым игроком московского «Спартака». Футболист намерен воссоединиться с главным тренером Гильермо Абаскалем, с которым работал в нынешнем клубе. Однако руководство «Волоса» не намерено отпускать своего футболиста в команду тренера, который провёл неудачный отрезок в Греции. Об этом сообщает «РБ Спорт». По сведениям источника, красно-белые также рассматривают кандидатуры других игроков.
24-летний Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.
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