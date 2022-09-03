Агент Фернандеса: «Волос» не хочет продавать Пауло в «Спартак» из-за Абаскаля

Агент полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса Альберт Ботинес рассказал, что команда не хочет продавать футболиста в «Спартак» из-за Гильермо Абаскаля.
«Со стороны «Волоса» всё сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В своё время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Пауло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры», — приводит слова Ботинеса «РБ Спорт».
33-летний Абаскаль тренировал греческую команду с июля по декабрь 2021 года. С июня 2022-го испанский специалист работает в «Спартаке», вместе с которым идёт на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России. Однако по итогам 8-го тура красно-белые могут выйти на первое место, если обыграют «Зенит».
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик:
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