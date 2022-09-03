«Севилья» — «Барселона»: Рафинья забил дебютный мяч за каталонцев на 21-й минуте

Сегодня, 3 сентября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье местная одноимённая команда играет с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток Матеу Лаоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте Рафинья с передачи Усмана Дембеле открыл счёт в матче и забил свой первый мяч за «Барселону».

Гол Рафиньи в ворота «Севильи». Видеоролик:

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Напомним составы команд на матч:

«Севилья»: Боно, Монтьель, Гудель, Ньянзу, Акунья, Фернандо, Жордан, Ракитич, Ламела, Иско, Эн-Несири.



Запасные: Дмитрович, Алберто, Теллес, Дольберг, Сусо, Рафа Мир, Навас, Делейни, Торрес, Гомес, Салас, Кармона.



«Барселона»: тер Штеген, Бальде, Гарсия, Кунде, Араухо, Педри, Бускетс, Гави, Рафинья, Левандовски, Дембеле.



Запасные: Пике, Фати, Торрес, Депай, Кристенсен, Пьянич, Альба, Кессье, Роберто, де Йонг, Пенья, Тенас.