Мужской «Барсе» поможет женская. Одно простое действие принесёт клубу большую выгоду

Женская команда побила рекорд посещаемости в прошлом сезоне, а в этом проведёт все матчи ЛЧ на «Камп Ноу».

Домашний стадион женской «Барселоны» в чемпионате Испании — стадион имени Йохана Круиффа на базе «Барселоны». Его вместимость — всего шесть тысяч человек. Но пару дней назад директор женской «Барселоны» Ксавье Пуч объявил, что одна из ближайших целей «Барсы Фемени» на сезон — провести абсолютно все матчи Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

И это неудивительно. В прошлом сезоне «Барса» доказала, что может играть на самом большом стадионе в Европе, побив рекорд посещаемости на матчах женских футбольных команд в Лиге чемпионов. На первое в истории женской ЛЧ «эль класико» в четвертьфинале руководство каталонского клуба решило предоставить именно «Камп Ноу». И не прогадало — на игру пришли 91 553 человека. А в полуфинале с «Вольфсбургом» «Барса» побила собственный рекорд и собрала 91 648 зрителей.

Матч «Барселоны» и «Вольфсбурга» в полуфинале женской ЛЧ Фото: Getty Images

В итоге женская «Барса» забила в обоих матчах по пять голов и дошла до финала в Турине, где уступила «Лиону» (1:3). Каталонский клуб — один из четырёх, который автоматически прошёл в групповой этап в этом году (вместе с «Лионом», «Челси» и «Вольфсбургом»). Жеребьёвка ЛЧ пройдет 3 октября, а 1-й тур начнётся 19 октября. Финал женской Лиги чемпионов пройдёт в Эйндховене в июне 2023 года.

Учитывая вечно сложную финансовую ситуацию в «Барселоне», Лапорта ищет выгоду в каждом своём действии, как отмечают испанские СМИ. Привлекательность женского состава «Барсы» (одной из самых зрелищных и доминирующих команд мира, в прошлом сезоне их разница забитых/пропущенных — 159/11) может внести большой вклад в бюджет клуба. Если бы Лапорта не видел в игре женской «Барсы» на «Камп Ноу» потенциальной выгоды, этого не было бы. Значит, это экономически рентабельно.

Матч «Барселона» — «Вольфсбург» в полуфинале ЛЧ Фото: Getty Images

В июле такое же решение принял лондонский «Арсенал»: все матчи женского состава (в котором выступают лучшие футболистки прошедшего Евро-2022 Бет Мид, Лия Уильямсон и другие) пройдут на «Эмирейтс». Также как минимум три матча английской Суперлиги «Арсенал» проведёт на большом стадионе.

Российские футболистки тоже отмечают важность игры на крутых полях — футболистка «Локомотива» Мария Галай даже написала об этом в своей авторской колонке.