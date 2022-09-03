Захарян впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Челси»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян впервые прокомментировал свой несостоявшийся переход в лондонский «Челси».

«Нормально пережил эту историю, у меня контракт. Надо играть, показывать себя. Всё будет, я думаю. Ребята меня подкалывали. Как? Шутки обычные в раздевалке



Я стараюсь сейчас набирать форму. Немного пропустил предсезонку, поэтому почему должна пропасть мотивация? Наоборот, надо себя показывать», — передаёт слова Захаряна Андрей Панков.

Напомним, сделка по переходу 19-летнего Захаряна в «Челси» не состоялась из-за сложностей с оплатой трансфера. Летнее трансферное окно закрылось в Англии 1 сентября, в России закроется 8 сентября.

В 53 матчах за основную команду «Динамо» полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.