Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Челси»

Захарян впервые прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Челси»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян впервые прокомментировал свой несостоявшийся переход в лондонский «Челси».

«Нормально пережил эту историю, у меня контракт. Надо играть, показывать себя. Всё будет, я думаю. Ребята меня подкалывали. Как? Шутки обычные в раздевалке

Я стараюсь сейчас набирать форму. Немного пропустил предсезонку, поэтому почему должна пропасть мотивация? Наоборот, надо себя показывать», — передаёт слова Захаряна Андрей Панков.

Напомним, сделка по переходу 19-летнего Захаряна в «Челси» не состоялась из-за сложностей с оплатой трансфера. Летнее трансферное окно закрылось в Англии 1 сентября, в России закроется 8 сентября.

В 53 матчах за основную команду «Динамо» полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Новость по теме
Арсен Захарян: надеюсь, с «Челси» зимой всё получится
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022