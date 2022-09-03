Арсен Захарян: надеюсь, с «Челси» зимой всё получится
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал сложности при переводе денег за его трансфер в лондонский «Челси».
«Предлагали мне открыть счёт в зарубежном банке? Мы всё будем согласовывать с клубом. Это рабочая схема? «Челси» должен сделать трансфер. Я надеюсь, что зимой всё получится», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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