Захарян опроверг, что собирался менять гражданство России ради «Челси»
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не собирался менять гражданство ради перехода в лондонский «Челси».
«Это всё разговоры. Я не собирался менять гражданство, просто собирался играть в «Челси», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
19-летний Захарян мог перейти в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно. Синие предложили за футболиста € 15 млн, которые прописаны у полузащитника в качестве суммы отступных для иностранных клубов. Однако «Челси» не смог обеспечить выплату этих средств российскому клубу из-за санкций. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.
Какие европейские клубы интересовались полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном? Видеоролик:
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