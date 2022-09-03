Захарян опроверг, что собирался менять гражданство России ради «Челси»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не собирался менять гражданство ради перехода в лондонский «Челси».

«Это всё разговоры. Я не собирался менять гражданство, просто собирался играть в «Челси», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

19-летний Захарян мог перейти в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно. Синие предложили за футболиста € 15 млн, которые прописаны у полузащитника в качестве суммы отступных для иностранных клубов. Однако «Челси» не смог обеспечить выплату этих средств российскому клубу из-за санкций. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

Какие европейские клубы интересовались полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном? Видеоролик: