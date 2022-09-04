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Новичок «Динамо» Маричал высказался об уровне РПЛ

Новичок «Динамо» Маричал высказался об уровне РПЛ
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Защитник «Динамо» Николас Маричал считает хорошим уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень хороший уровень в РПЛ. Здесь много борьбы, быстрый футбол, много интенсивности. В России играет много игроков высокого класса, и я приятно удивлён уровнем чемпионата», — передаёт слова уругвайского футболиста корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

21-летний Маричал перешёл в московскую команду из уругвайского «Насьоналя» в конце августа за € 4,2 млн. С новой командой латиноамериканский футболист подписал соглашение на пять лет. За новую команду Маричал выступает под 18-м номером.

Дебютный матч Маричала пришёлся на игру с «Уралом» (2:1) в 8-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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