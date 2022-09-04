«Настоящие мужики». Сторожук высказался о победе «Краснодара» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с «Сочи», который завершился для его команды победой 2:1.



«Сложный матч в физическом и психологическом планах. Я очень благодарен ребятам, они – настоящие мужики, что сегодня продемонстрировали. Были одним целым, каждый за каждого. Да, поначалу «Сочи» выглядел лучше, но где-то в середине тайма мы выровняли игру и даже перехватили инициативу. Концовку опять отдали – допускали грубые, нелепые ошибки, была запоздалая реакция. Мы понимаем, с чем связана такая реакция на эпизоды.



После перерыва очень хорошо, мощно и агрессивно вышли. Забили первый гол, затем второй и третий (был отменён после просмотра VAR – прим. «Чемпионата»). Не знаю, это не буду комментировать. Наверное, молодость и потеря концентрации привела к нелепой ошибке, а такие команды как «Сочи», с такими исполнителями, быстро за это наказывают. В ряде эпизодов мы выстояли, а некоторыми контратаками могли распорядиться более рационально», – сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.



Голами у хозяев отметились Олусегун и Сперцян, в составе гостей забил Мелкадзе. «Краснодар» после восьми туров набрал 17 очков и входит в группу лидеров.