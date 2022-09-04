«Настоящие мужики». Сторожук высказался о победе «Краснодара» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ с «Сочи», который завершился для его команды победой 2:1.
«Сложный матч в физическом и психологическом планах. Я очень благодарен ребятам, они – настоящие мужики, что сегодня продемонстрировали. Были одним целым, каждый за каждого. Да, поначалу «Сочи» выглядел лучше, но где-то в середине тайма мы выровняли игру и даже перехватили инициативу. Концовку опять отдали – допускали грубые, нелепые ошибки, была запоздалая реакция. Мы понимаем, с чем связана такая реакция на эпизоды.
После перерыва очень хорошо, мощно и агрессивно вышли. Забили первый гол, затем второй и третий (был отменён после просмотра VAR – прим. «Чемпионата»). Не знаю, это не буду комментировать. Наверное, молодость и потеря концентрации привела к нелепой ошибке, а такие команды как «Сочи», с такими исполнителями, быстро за это наказывают. В ряде эпизодов мы выстояли, а некоторыми контратаками могли распорядиться более рационально», – сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.
Голами у хозяев отметились Олусегун и Сперцян, в составе гостей забил Мелкадзе. «Краснодар» после восьми туров набрал 17 очков и входит в группу лидеров.
- 4 сентября 2022
-
04:14
-
03:51
-
03:42
-
03:28
-
03:14
-
02:58
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:01
-
00:00
- 3 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:42
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:22
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:59
-
22:59
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:43
-
22:42