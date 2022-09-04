Гвардиола высказался о второй потере очков «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Астон Виллой» в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги (1:1).



«В первом тайме мы максимально старались создавать моменты, в особенности после вхождений в финальную треть через Кайла Уолкера, несколько раз – через Фила Фодена. Однако мы были недостаточно точны, и это не есть хорошо. Однако я не могу сказать, что мы провели плохую игру. Лишь раз за 90 минут, но всё же мы пропустили – ошиблись в обороне, а соперник забил хороший гол. В целом весь матч мы защищались хорошо, в одном эпизоде – слабо.



Мы контролировали игру, выиграли много мячей в борьбе с Уоткинсом, от которого много страдали в прошлом сезоне (нападающий забил в Бирмингеме и отдал голевой пас в Манчестере – прим. «Чемпионата»). Кроме гола Холанда мы могли забивать ещё и выигрывать, моменты были у Кевина и Фила. Однако такое бывает – не всегда добиваешься максимального результата.



Вторая ничья в выездных матчах АПЛ? Это же не первый мой сезон здесь, а седьмой. Я знаю, насколько сложны игры на выезде. Соперники реально хороши. Так было и с «Ньюкаслом», и сегодня с «Астон Виллой». Понимаю, что люди говорят об этом, но чемпионат недавно начался – в ходе сезона может произойти много вещей», – сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.