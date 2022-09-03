«Манчестер Сити» не смог обыграть «Астон Виллу», у Холанда 10-й мяч в АПЛ

Сегодня, 3 сентября, в матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Астон Вилла» принимала «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.



Счёт на 50-й минуте открыл нападающий «горожан» Эрлинг Холанд, это 10-й мяч норвежца в шести играх чемпионата Англии. Однако на 74-й минуте «Вилле» удалось отыграться — отличился нападающий Леон Бэйли, ассистент — хавбек Джейкоб Рэмси. «Манчестер Сити» доминировал по времени владения мячом — 73% на 27%.



Таким образом, после пяти туров у «львов» четыре очка, у «горожан» — 14. В следующем матче «Астон Вилла» сыграет с «Лестер Сити», а «Манчестер Сити» — с «Тоттенхэмом».