Короман: у меня хорошие отношения с Кадыровым — он очень умный, спокойный и порядочный

Сербский экс-футболист «Терека» (ныне – «Ахмат») Огнен Короман положительно отозвался о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове. Бывший игрок рассказал, что знаком с чеченским лидером и находится с ним в хороших отношениях.
«Из карьеры в России помню, как играл в «Тереке». У меня хорошие отношения с Рамзаном Кадыровым. Я очень уважаю «Терек» (сейчас клуб называется «Ахмат». – прим. «Чемпионата»), чеченских людей. Мне было приятно. Помню людей, которые там работали, и хочу передать большой привет бывшему министру спорта Хайдару Минераловичу Алханову.
В Чечне честные люди, вкусная кухня, там очень любят футбол, мусульмане – порядочные. Жалко, что играл мало – всего полгода.
Тогда было видно, что Рамзан Кадыров – ещё молодой, но уже думает, как взрослый, зрелый человек. Мне было 25, ему – 30. Очень умный, спокойный, порядочный. Таким и остался. Он любит спорт. Думаю, он больше любит дзюдо и бокс. Но футбол – это самый главный спорт, number one» — приводит слова Коромана Eurostavka.
Напомним, в ходе карьеры Короман успел поиграть за московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и грозненский «Терек» (ныне – «Ахмат»). Помимо российских клубов Короман также выступал за английский «Портсмут» и сербскую «Црвену Звезду».
- 4 сентября 2022
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