Булыкин: слабо верю, что «Ахмат» будет биться на равных с «Локомотивом»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 4 сентября.

«Получится ли «Локомотиву» продолжить удачную серию в чемпионате? По крайне мере должен, а как получится — узнаем после игры. «Локомотив» по составу и игре, конечно, сильнее. Но сможет ли воспользоваться «Локомотив» своими шансами — ответ даст игра. «Ахмат» может удивить «Локомотив»? Может, но слабо верю в то, что «Ахмат» будет биться на равных с «Локомотивом». В «Локомотиве» более качественные футболисты и та молодёжь, которая есть, сильнее, чем футболисты «Ахмата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.