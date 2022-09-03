«Локомотив» — «Ахмат». Похоже, Циннбауэра и железнодорожников ждёт ещё одна неделя на базе

4 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Локомотив»: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех грозненцев оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 4 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90. Если забьёт «Локомотив», сыграет коэффициент 1.25. Гол «Ахмата» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» (04.09.2022)

В последнюю неделю главный тренер железнодорожников отметился в прессе рассуждениями о топ-трансферах в европейских клубах. Сложилось ощущение, что для наставника москвичей работа на медиаплощадках важнее, чем тренировочный процесс. А пора бы Циннбауэру обратить внимание на свою команду, ведь турнирные дела выглядят совсем не радужно. Даже две победы не слишком изменили скептического отношения болельщиков.

Стоит отметить, что в двух матчах «Локомотив» победил и забил восемь мячей. Только не стоит впадать в экстаз — железнодорожники одолели кризисные «Химки» (3:0) и «Оренбург» (5:1). Несмотря на большое количество забитых мячей, действия футболистов на поле не вызывали восторга. Прессинг хозяев остаётся фрагментарным, и по этой причине редко соперник находится в сложном положении.

Прогноз с коэффициентом 3.55 на матч «МЮ» — «Арсенал».

Что до оборонительных заслуг «Локомотива» в этих играх, то они достаточно спорные. Оппоненты сделали всё возможное, чтобы облегчить подопечным Циннбауэра жизнь. Давления на ворота не создавалось, а разрозненным атакам не хватало разнообразия. Вполне вероятно, что от новичка клуба Марио Митая ждут качественного усиления игры. Албанский футболист умеет хорошо выбирать позицию, цепок в отборе и знает толк в персональной опеке.

В кубковом противостоянии «Пари НН», которое прошло 31 августа, «Локомотиву» не хватило концентрации в обороне. Это привело к поражению со счётом 0:2. Кое-какие комбинации в позиционном нападении проходили, но голевое чутьё в очередной раз подвело футболистов группы атаки москвичей. Вряд ли они сумеют улучшить взаимодействия в финальной стадии атаки до игры с «Ахматом». Отметим этот важный факт для нашего прогноза.

Грозненцы в прошедшем матче проиграли «Крыльям Советов» (1:2). На негативный для них результат оказало влияние раннее удаление голкипера «Ахмата» Опарина. К этому моменту подопечные Талалаева открыли счёт и контролировали игру. После серии перестановок команда сосредоточилась на обороне, но пропустила решающий выпад соперника в середине второго тайма.

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Гости представляют собой достаточно крепкий коллектив. Андрей Талалаев и его тренерский штаб заложили на предсезонной подготовке солидный фундамент физической готовности, что позволяет грозненцам действовать на высоких скоростях практически без пауз 90 минут игрового времени. Футболисты хорошо выучили тактические принципы наставника и умело действуют на стандартных положениях.

Стоит учесть, что игровая модель Андрея Талалаева удачно работает на выездных матчах. С текущим набором футболистов тренерский штаб не рискует играть в контроль мяча. «Ахмат» умело работает на контратаках, за счёт быстрых фланговых прорывов создавая панику у ворот соперника. В текущем сезоне грозненцы встречались в гостях исключительно с сильными соперниками. Отметим, что ЦСКА и «Сочи» пришлось потрудиться для достижения положительного результата.

История противостояний «Локомотива» и «Ахмата» состоит из 31 игры. В этом состязании железнодорожники куда более успешны — они выиграли 17 матчей, то есть больше половины от общего числа. Восемь раз судейская бригада зафиксировала ничейный исход, и в шести встречах удача оказалась на стороне футболистов «Ахмата». Перевес заметный.

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Разница забитых мячей особенно впечатляет — 54:23. Возьмём на заметку, что подопечные Талалаева уступили только один из последних четырёх очных матчей (две победы и ничья).

«Локомотив» пока не слишком продвинулся вперёд в плане общекомандного взаимодействия. Полузащита и блок атаки действуют с ошибками, что не позволяет диктовать свою манеру игры сопернику. На фоне сильных команд железнодорожники часто теряют стройность конструкции. Весьма вероятно, что с тактически подкованным «Ахматом» хозяевам справиться не удастся. Рекомендуем обратить внимание на ставку «победа «Ахмата» с форой (0)» за коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат» 4 сентября 2022 года

В игре «Локомотива» остаётся большое количество пробелов, которые тренерский штаб железнодорожников во главе с Йозефом Циннбауэром пока решить не торопится. В свою очередь, «Ахмат» с каждой встречей улучшает общекомандное взаимодействие. Пока результата грозненцы не могут достичь из-за индивидуальных ошибок, но качественно они превосходят «Локо» на данном этапе первенства.

Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 2.18.

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