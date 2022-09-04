Дзагоев рассказал о своих целях в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев рассказал о своих целях на текущий сезон. «Рубин» с декабря 2019 года тренирует Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев пересекался в ЦСКА. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в Первую лигу.

«Во-первых, хочу максимально помочь команде. Во-вторых, конечно, хотелось бы отыграть без травм. По крайней мере, я прилагаю для этого все усилия. Там посмотрим. До прихода в команду был знаком с Олегом Ивановым, с Мартыновичем.

С Зотовым всегда друг против друга по юношам играли. Он за «Спартак», я за Академию Коноплёва. В принципе, со всеми ребятами познакомился, очень тепло поприветствовали. Дальше уже на футбольном поле будем регулировать все моменты», — цитирует Дзагоева пресс-служба клуба.