В «Спартаке» назвали слухами новость, что «Волос» не хочет продавать Фернандеса «Спартаку»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что «Волос» не хочет продавать полузащитника Паоло Фернандеса.



«То, что «Волос» не хочет продавать Фернандеса в «Спартак» в том числе из-за Абаскаля, — слухи. Не могу комментировать информацию, которая вышла у «Волоса». Давайте дождёмся официальных новостей», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



24-летний Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.