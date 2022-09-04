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В «Спартаке» назвали слухами новость, что «Волос» не хочет продавать Фернандеса «Спартаку»

В «Спартаке» назвали слухами новость, что «Волос» не хочет продавать Фернандеса «Спартаку»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о том, что «Волос» не хочет продавать полузащитника Паоло Фернандеса.

«То, что «Волос» не хочет продавать Фернандеса в «Спартак» в том числе из-за Абаскаля, — слухи. Не могу комментировать информацию, которая вышла у «Волоса». Давайте дождёмся официальных новостей», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

24-летний Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. С 2013 по 2020 год Фернандес находился в структуре «Манчестер Сити» и провёл за команды структуры английского клуба 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение Фернандеса с «Волосом» истекает в конце нынешнего сезона.

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Источник: Фернандес из «Волоса» хочет перейти в «Спартак», его не отпускают из-за Абаскаля
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