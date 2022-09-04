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«Вестерло» с Нойштедтером в составе крупно проиграл «Антверпену»

«Вестерло» с Нойштедтером в составе крупно проиграл «Антверпену»
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Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 7-го тура бельгийского чемпионата, в котором «Антверпен» в своих стенах принимал «Вестерло», за который выступает российский полузащитник Роман Нойштедтер. В этой игре футболист вышел в стартовом составе. За «Антверпен» выступает Раджа Найнгголан.

Хозяева вышли вперёд ближе к концу первой половины встречи. На 33-й минуте Винсент Янссен реализовал 11-й метровый удар.На 50-й минуте Кодзи Миёси смог увеличить преимущество своей команды. На 71-й минуте Роман Нойштедтер был заменён — вместо него на поле вышел Игор Ветокеле. На 82-й минуте Антони Валенсия забил гол и установил итоговый счёт встречи — 3:0.

В следующем туре «Вестерло» дома примет «Андерлехт», а «Антверпен» отправится в гости к команде «Серкль Брюгге».

Бельгия - Лига Жюпиле. Лига Жюпиле. 7-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Антверпен
Антверпен
Окончен
3 : 0
Вестерло
Вестерло
1:0 Янссен – 33' (пен)   2:0 Миёси – 50'   3:0 Валенсия – 82'
Комментарии
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