«Вестерло» с Нойштедтером в составе крупно проиграл «Антверпену»

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 7-го тура бельгийского чемпионата, в котором «Антверпен» в своих стенах принимал «Вестерло», за который выступает российский полузащитник Роман Нойштедтер. В этой игре футболист вышел в стартовом составе. За «Антверпен» выступает Раджа Найнгголан.

Хозяева вышли вперёд ближе к концу первой половины встречи. На 33-й минуте Винсент Янссен реализовал 11-й метровый удар.На 50-й минуте Кодзи Миёси смог увеличить преимущество своей команды. На 71-й минуте Роман Нойштедтер был заменён — вместо него на поле вышел Игор Ветокеле. На 82-й минуте Антони Валенсия забил гол и установил итоговый счёт встречи — 3:0.

В следующем туре «Вестерло» дома примет «Андерлехт», а «Антверпен» отправится в гости к команде «Серкль Брюгге».