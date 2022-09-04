«Ференцварош» Черчесова разгромил «Уйпешт» со счётом 6:0
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Сегодня, 4 сентября, на стадионе «Медьери-ути — Ференц Суса» в Будапеште состоялся матч 7-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Уйпешт» дома принимал «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым.
Гости начали забивать с дебюта встречи. На девятой минуте отличился Кристоффер Закариассен, на 24-й Франк Боли укрепил преимущество гостей. На 32-й Адама Траоре довёл счёт до разгромного. На 45-й Франк Боли реализовал 11-метровый удар и оформил дубль в этой встрече. На 67-й Карлос Ауски укрепил преимущество гостей, а на 89-й Райан Ммаэ установил итоговый счёт встречи — 6:0.
После этой встречи «Ференцварош» набирает 15 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея ещё две игры в запасе.
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