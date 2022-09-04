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«Ференцварош» Черчесова разгромил «Уйпешт» со счётом 6:0

«Ференцварош» Черчесова разгромил «Уйпешт» со счётом 6:0
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Сегодня, 4 сентября, на стадионе «Медьери-ути — Ференц Суса» в Будапеште состоялся матч 7-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Уйпешт» дома принимал «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым.

Гости начали забивать с дебюта встречи. На девятой минуте отличился Кристоффер Закариассен, на 24-й Франк Боли укрепил преимущество гостей. На 32-й Адама Траоре довёл счёт до разгромного. На 45-й Франк Боли реализовал 11-метровый удар и оформил дубль в этой встрече. На 67-й Карлос Ауски укрепил преимущество гостей, а на 89-й Райан Ммаэ установил итоговый счёт встречи — 6:0.

После этой встречи «Ференцварош» набирает 15 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея ещё две игры в запасе.

Венгрия - OTP Банк Лига. 7-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Уйпешт
Будапешт
Окончен
0 : 6
Ференцварош
Будапешт
0:1 Закариассен – 9'   0:2 Боли – 24'   0:3 Траоре – 32'   0:4 Боли – 45' (пен)   0:5 Ауски – 67'   0:6 Ммаэ – 89'
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