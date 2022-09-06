Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дель Пьеро: Кварацхелия создан, чтобы играть в Европе

Дель Пьеро: Кварацхелия создан, чтобы играть в Европе
Комментарии

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который выступал ранее за «Рубин». Итальянец высоко оценил грузинского футболиста.

«Стал ли «Наполи» слабее после ухода Кулибали и Инсинье? Нет, напротив. Я думаю, что «Наполи» стал сильнее! Я очень высоко ценю работу Спаллетти, у него позитивное отношение к делу.

Кварацхелия непредсказуем. Он обладает талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе.

Кого могу назвать фаворитами Лиги чемпионов? «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Баварию», «Реал», «Ливерпуль» и «Челси», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» перед началом нынешнего сезона из «Динамо» Батуми (Грузия).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022