Дель Пьеро: Кварацхелия создан, чтобы играть в Европе

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который выступал ранее за «Рубин». Итальянец высоко оценил грузинского футболиста.



«Стал ли «Наполи» слабее после ухода Кулибали и Инсинье? Нет, напротив. Я думаю, что «Наполи» стал сильнее! Я очень высоко ценю работу Спаллетти, у него позитивное отношение к делу.



Кварацхелия непредсказуем. Он обладает талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе.



Кого могу назвать фаворитами Лиги чемпионов? «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Баварию», «Реал», «Ливерпуль» и «Челси», — цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» перед началом нынешнего сезона из «Динамо» Батуми (Грузия).