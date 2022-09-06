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Личка — о критике России: в Чехии про меня писали в духе «он уже думает как они»

Личка — о критике России: в Чехии про меня писали в духе «он уже думает как они»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, как его раскритиковали в Чехии за желание работать в России. При этом специалист подчеркнул, что не жалеет о решении остаться в «Оренбурге».

«Я приехал в Россию работать. Моей целью было сыграть в Премьер-Лиге. Когда я принял решение остаться, про меня что-то писали в Чехии писали. Из разряда «он уже думает, как они». Такая жизнь. Очень тяжело, поэтому я не люблю про это говорить. Что бы я ни сказал, это будет использовано против меня.

Жалею ли я, что два года назад принял решение приехать в Россию? Я никогда ни о чём не жалею», – сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Полную версию интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

«Могут сказать: «Работал в России – мы тебя не хотим». Интервью с чешским тренером из РПЛ «Могут сказать: «Работал в России – мы тебя не хотим». Интервью с чешским тренером из РПЛ
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