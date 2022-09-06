Агент Сафонов: Жирков закончил в РПЛ. Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем 39-летнего российского футболиста Юрия Жиркова. По его мнению, экс-игрок «Зенита» и «Челси» не захочет доигрывать карьеру во Второй лиге. При этом есть вероятность, что он присоединится к одной из команд Медиалиги.
«Не думаю, что Жирков будет в какой-нибудь Второй лиге доигрывать. Он самодостаточный человек. Жирков добротный, хороший игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после «Челси» пойти в тамбовский «Спартак», где он начинал, — не его вариант. Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига. Профессионально в РПЛ он уже закончил», — приводит слова Алексея Сафонова Legalbet.
Напомним, последним клубом Жиркова стали «Химки». 30 июня 2022 года контракт Юрия с подмосковной командой подошёл к концу и не был продлён. Ранее Жирков, начинавший карьеру в тамбовском «Спартаке», выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Сообщалось, что футболист может завершить карьеру.
- 16 сентября 2022
-
07:35
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:19
-
05:43
-
05:36
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01
-
03:58
-
03:37
-
03:37
-
03:26
-
03:17
-
03:10
-
02:45
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:50
-
01:31
-
01:31
-
01:18
-
00:58
-
00:43
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10