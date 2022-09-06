Агент Сафонов: Жирков закончил в РПЛ. Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем 39-летнего российского футболиста Юрия Жиркова. По его мнению, экс-игрок «Зенита» и «Челси» не захочет доигрывать карьеру во Второй лиге. При этом есть вероятность, что он присоединится к одной из команд Медиалиги.

«Не думаю, что Жирков будет в какой-нибудь Второй лиге доигрывать. Он самодостаточный человек. Жирков добротный, хороший игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после «Челси» пойти в тамбовский «Спартак», где он начинал, — не его вариант. Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига. Профессионально в РПЛ он уже закончил», — приводит слова Алексея Сафонова Legalbet.

Напомним, последним клубом Жиркова стали «Химки». 30 июня 2022 года контракт Юрия с подмосковной командой подошёл к концу и не был продлён. Ранее Жирков, начинавший карьеру в тамбовском «Спартаке», выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Сообщалось, что футболист может завершить карьеру.