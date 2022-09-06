Как относитесь к отстранению Норманна от сборной Норвегии из-за решения остаться в России?
Поделиться
Накануне стало известно, что полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, который близок к переходу в московское «Динамо», будет отстранён от сборной Норвегии из-за решения продолжить карьеру в России.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как относитесь к решению норвежской федерации отстранить Матиаса Норманна от сборной?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке.
Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию. Позже стало известно, что он близок к переходу в московское «Динамо» на правах аренды.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
07:35
-
06:59
-
06:48
-
06:40
-
06:19
-
05:43
-
05:36
-
05:05
-
04:49
-
04:41
-
04:33
-
04:22
-
04:01
-
03:58
-
03:37
-
03:37
-
03:26
-
03:17
-
03:10
-
02:45
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:50
-
01:31
-
01:31
-
01:18
-
00:58
-
00:43
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10
Партнерский контент