Как относитесь к отстранению Норманна от сборной Норвегии из-за решения остаться в России?

Накануне стало известно, что полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, который близок к переходу в московское «Динамо», будет отстранён от сборной Норвегии из-за решения продолжить карьеру в России.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как относитесь к решению норвежской федерации отстранить Матиаса Норманна от сборной?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию. Позже стало известно, что он близок к переходу в московское «Динамо» на правах аренды.