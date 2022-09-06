Матиас Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн перешёл в «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год.

Ранее итальянский «Лечче» на официальном сайте объявил об аренде норвежца на сезон-2022/2023, однако на следующий день стало известно, что руководство итальянского клуба отказалось от аренды полузащитника. Отмена сделки была связана с проблемами с регистрацией футболиста.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию.