«Динамо» Загреб — «Челси»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и лондонского «Челси» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионата УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Начало матча — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Динамо» З: Ливакович, Мохарамми, Ристовски, Перич, Шутало, Адеми, Иванушец, Любичич, Мишич, Петкович, Оршич.



«Челси»: Кепа, Джеймс, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Маунт, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг.

В квартете Е, в котором соревнуются английский и хорватский клубы, представлены команды из Австрии и Италии. Это действующие победители своих лиг — «Ред Булл Зальцбург» и «Милан» соответственно. Сегодня также состоится встреча между «Миланом» и «Зальцбургом», она начнётся в 22:00 мск.