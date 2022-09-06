Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави подтвердил, что Пьянич покинет «Барселону»

Хави подтвердил, что Пьянич покинет «Барселону»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что полузащитник Миралем Пьянич близок к уходу из каталонского клуба. Ранее сообщалось, что Пьянич получил предложение от ФК «Шарджи» из ОАЭ. Босниец склоняется к тому, чтобы принять его.

«Пьянич принял решение, которое должно сделать его более счастливым», — цитирует Хави 90Min.

Ранее Хави говорил, что хотел бы сохранить Пьянича в команде. Но босниец так и не принял участия ни в одном из четырёх матчей в нынешнем сезоне.

Босниец перешёл в «Барселону» летом 2020 года. Тогда испанский клуб заплатил за него около € 60 млн. В общей сложности Пьянич провёл за клуб 30 матчей. При этом он вышел на поле лишь в шести встречах в Примере. Прошлый сезон он провёл в «Бешикташе» на правах аренды.

Новость по теме
Пьянич покинет «Барселону» в течение недели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022