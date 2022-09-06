Хави подтвердил, что Пьянич покинет «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что полузащитник Миралем Пьянич близок к уходу из каталонского клуба. Ранее сообщалось, что Пьянич получил предложение от ФК «Шарджи» из ОАЭ. Босниец склоняется к тому, чтобы принять его.



«Пьянич принял решение, которое должно сделать его более счастливым», — цитирует Хави 90Min.



Ранее Хави говорил, что хотел бы сохранить Пьянича в команде. Но босниец так и не принял участия ни в одном из четырёх матчей в нынешнем сезоне.



Босниец перешёл в «Барселону» летом 2020 года. Тогда испанский клуб заплатил за него около € 60 млн. В общей сложности Пьянич провёл за клуб 30 матчей. При этом он вышел на поле лишь в шести встречах в Примере. Прошлый сезон он провёл в «Бешикташе» на правах аренды.

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