Николай Ларин: мою статью называют «резиновой». Могут переворачивать как угодно
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Бывший гендиректор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как называют уголовную статью, по которой он проходит в качестве обвиняемого.
«Никогда не думал, что за свою работу в «Чертаново» могу сесть в тюрьму. Аргументы обвинения? Статья 159.4 —мошенничество. Что деньги использованы по своему усмотрению. При этом всем понятно, что я их не себе забрал, а тратил на школу. Но это «резиновая» статья — так её называют. Её можно переворачивать как угодно — от 0 до 10 лет», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
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