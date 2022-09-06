«Милан» сыграл с «Зальцбургом» вничью в 1-м туре Лиги чемпионов

Сегодня, 6 сентября, в квартете E состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ред Булл Зальцбург» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)», встреча завершилась со счётом 1:1.



Счёт в матче открыли гости. В их составе отличился полузащитник Ноа Окафор, ему ассистировал Фернандо. На 40-й минуте Алексис Салемакерс после передачи Рафаэла Леау восстановил равенство на табло и установил итоговый результат в матче.

После этой игры в группе E лидирует загребское «Динамо», которое сегодня обыграло дома «Челси» со счётом 1:0. Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.