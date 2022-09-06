«Милан» сыграл с «Зальцбургом» вничью в 1-м туре Лиги чемпионов
Поделиться
Сегодня, 6 сентября, в квартете E состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ред Булл Зальцбург» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)», встреча завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче открыли гости. В их составе отличился полузащитник Ноа Окафор, ему ассистировал Фернандо. На 40-й минуте Алексис Салемакерс после передачи Рафаэла Леау восстановил равенство на табло и установил итоговый результат в матче.
После этой игры в группе E лидирует загребское «Динамо», которое сегодня обыграло дома «Челси» со счётом 1:0. Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38
Партнерский контент