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«Милан» сыграл с «Зальцбургом» вничью в 1-м туре Лиги чемпионов

«Милан» сыграл с «Зальцбургом» вничью в 1-м туре Лиги чемпионов
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Сегодня, 6 сентября, в квартете E состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ред Булл Зальцбург» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)», встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыли гости. В их составе отличился полузащитник Ноа Окафор, ему ассистировал Фернандо. На 40-й минуте Алексис Салемакерс после передачи Рафаэла Леау восстановил равенство на табло и установил итоговый результат в матче.

После этой игры в группе E лидирует загребское «Динамо», которое сегодня обыграло дома «Челси» со счётом 1:0. Второе место делят «Милан» и «Ред Булл Зальцбург» соответственно. Команды заработали по одному очку. «Челси» замыкает турнирную таблицу группы.

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Окафор – 28'   1:1 Салемакерс – 40'
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