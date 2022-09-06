Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ювентус»

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ювентус»
Комментарии

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» принимал «Ювентус». Встреча закончилась победой парижан со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Килиан Мбаппе забил, воспользовавшись результативной передачей Неймара. А уже на 22-й минуте французский нападающий оформил дубль. На этот раз ему ассистировал Ашраф Хакими. На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Юве» в счёте. Ему ассистировал Филип Костич. Больше забить командам так и не удалось.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Ювентус».

Соперниками «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Мбаппе – 5'   2:0 Мбаппе – 22'   2:1 Маккенни – 53'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022