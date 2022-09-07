Анчелотти — о матче с «Селтиком»: второй тайм был сольным концертом «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком» (3:0), а также высказался об игре форварда «сливочных» Эдена Азара.



«Не ожидал игры Азара, так как выпустить его на поле нас вынудила травма Бензема. Ему было трудно пробиться, но во втором тайме Эден сыграл решающую роль, отдав результативную передачу и забив гол. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе.



Во втором тайме команда играла очень хорошо. Я действительно доволен. Честно говоря, второй тайм был нашим сольным концертом. «Селтик» — отличная команда, и мы подошли к этой встрече подготовленными, потому что видели их прошлые игры. Атмосфера на стадионе была прекрасной, болельщики поддерживали свою команду. Нам было непросто, но мы справились», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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