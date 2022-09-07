«Нужно было набраться терпения». Главный тренер «Бенфики» — о победе над «Маккаби»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Роджер Шмидт подвёл итоги встречи стартового тура группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби» из Хайфы.
«Игра была сложной для нас. Соперник хорош, силён физически и тактически. Было непросто найти пространство и использовать его в атаке. Нам понадобилось 45 минут, чтобы нащупать ритм игры в полной мере. В перерыве сказал ребятам, что нам нужно набраться терпения, но мы должны работать по максимуму ради победы.
Во втором тайме важно было забить раньше, и Рафе Силве это удалось. Затем был фантастический мяч Гримальдо. Это очень нам помогло, и я очень рад, что у нас теперь есть три очка», – приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА со ссылкой на флеш-интервью Eleven.
Во 2-м туре «Бенфика» отправится в Турин, где встретится с «Ювентусом», а «Маккаби» дома примет «Пари Сен-Жермен». Оба матча состоятся 14 сентября.
- 8 сентября 2022
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