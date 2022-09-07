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Тренер «Маккаби» Бахар: в игре с «Бенфикой» у нас были шансы, но мы их не использовали

Тренер «Маккаби» Бахар: в игре с «Бенфикой» у нас были шансы, но мы их не использовали
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Главный тренер «Маккаби» Барак Бахар прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Израильский клуб на выезде уступил португальцам со счётом 2:0. В этом матче команда Бахара нанесла два удара в створ ворот португальской команды.

«Конечно, я разочарован, у нас были свои шансы, но мы ими не воспользовались, темп был выше, чем мы привыкли, но мы внесём свои коррективы и вернёмся готовыми к следующему матчу», — цитирует Бахара пресс-служба УЕФА.

В параллельном матче встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу парижан. По итогам 1-го тура «Бенфика» занимает первое место в группе, парижане — второе. Ниже располагаются «Ювентус» и «Маккаби» соответственно.

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