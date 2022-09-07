Огнен Короман: Кадыров и Алханов — очень хорошие люди
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Экс-игрок «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман, который сейчас является футбольным агентом, рассказал о том, с кем из россиян продолжает оставаться на связи. Он отметил, что в России у него осталось много друзей.
«У меня много друзей в России. Общаюсь с бывшим президентом «Крыльев» Виктором Развеевым, бывшим спортивным директором Александром Федосеевым. Хорошо знаком с Карякой, Радимовым, созвонился с Булыкиным. Давно не общался с моим бывшим агентом Германом Ткаченко – хочу передать ему привет.
В Чечню тоже хочу передать большой привет – Рамзану Кадырову, Хайдару Алханову, который тогда работал спортивным директором клуба. Они очень хорошие люди, большой привет для Рамзана!» — цитирует Коромана Metaratings.
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