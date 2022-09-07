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Короман считает, что Йовелич, которого он предложил ЦСКА, сильнее других нападающих клуба

Короман считает, что Йовелич, которого он предложил ЦСКА, сильнее других нападающих клуба
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Бывший сербский нападающий московского «Динамо», «Крыльев Советов» и «Ахмата» Огнен Короман рассказал, почему не удалось осуществить трансфер своего 23-летнего соотечественника Деяна Йовелича из «Лос-Анджелес Гэлакси», которого он предлагал российским клубам.

«Удастся ли успеть осуществить переход Йовелича, которого предлагали ЦСКА и «Сочи», в это трансферное окно? Йовелич сейчас стоит дорого – таких денег сейчас нет. И технически трансфер между российским и американским клубом сейчас оформить тяжело. К тому же до конца трансферного окна оставалось мало дней – всё равно бы не успели. Но Йовелич – хороший футболист, может быть, удастся сделать трансфер зимой. У него есть уровень для такой большой команды, как ЦСКА.

Сильнее ли он нынешних нападающих ЦСКА? Да, да. Очень классный нападающий», — приводит слова Коромана Metaratings.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Йовелича в € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 встрече за «Лос-Анджелес Гэлакси», в которых забил 14 мячей и отдал три результативные передачи.

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