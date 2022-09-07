Короман: из европейцев в России сейчас могут играть сербы и ещё несколько национальностей

Экс-игрок сборной Сербии, «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман, который сейчас является футбольным агентом, рассказал, насколько запрет на участие в еврокубках отталкивает европейцев от приезда в Россию. Он отметил, что на данный момент тяжело предполагать, когда закончится изоляция российских клубов.



«Сильно труднее уговорить футболистов переехать в Россию после отстранения клубов от еврокубков. Думаю, сейчас из европейцев в России могут играть только сербы, румыны, боснийцы, кто-то ещё. Остальным запрещено приезжать вообще.



Не знаю, долго ли продлится изоляция. Тяжело будет болельщикам и игрокам без еврокубков. Очень жаль, что так получилось», – цитирует Коромана Metaratings.

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