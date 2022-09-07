Мешков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Уралом»
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Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Уралом» Виталий Мешков ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба на 32-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Защитник «Динамо» Саба Сазонов, обхватывая обеими руками игрока соперника Эмерсона, препятствовал его дальнейшему движению и заваливал защитника екатеринбургского клуба на газон. Комиссия отметила грубую ошибку VAR, который в данном эпизоде имеет доказательство совершения длительной задержки двумя руками в борьбе за верховой мяч и обязан был рекомендовать судье видеопросмотр на поле.
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