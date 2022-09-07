Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре с ЦСКА

Главный арбитр матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА Артём Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота самарского клуба на 46-й минуте матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Защитник самарцев Гленн Бейл, вступив в единоборство за мяч с игроком ЦСКА Мойзесом в собственной штрафной площади на высокой скорости, сыграв в мяч и продолжая движение ноги, совершил контакт открытыми шипами с голенью соперника. Действия Бейла можно назвать безрассудными. Судья должен был назначить 11-метровый удар и вынести Гленну предупреждение.

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